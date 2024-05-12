Advertisement

لبنان

الحلبي: البطريرك صفير كان عنواناً لمجد لبنان

Lebanon 24
12-05-2024 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1198486-638511102773586814.jpg
Doc-P-1198486-638511102773586814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عبر حسابه على منصة "أكس" وعلى مواقع التواصل التابعة له: "في ذكرى غياب البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، نستذكر دوره المحوري في المحافظة على السيادة والحرية والاستقلال، واستعادة الحياة المشتركة، بتحقيق مصالحة الجبل، ورعايته الحوار الإسلامي المسيحي، بالقمم الروحية التي استضافتها بكركي، فكان عنوانا لمجد لبنان".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:50 | 2024-05-12
08:15 | 2024-05-12
08:15 | 2024-05-12
08:08 | 2024-05-12
08:02 | 2024-05-12
07:43 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24