الحلبي: البطريرك صفير كان عنواناً لمجد لبنان

كتب وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عبر حسابه على منصة "أكس" وعلى مواقع التواصل التابعة له: "في ذكرى غياب البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، نستذكر دوره المحوري في المحافظة على السيادة والحرية والاستقلال، واستعادة الحياة المشتركة، بتحقيق مصالحة الجبل، ورعايته الحوار الإسلامي المسيحي، بالقمم الروحية التي استضافتها بكركي، فكان عنوانا لمجد لبنان".

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