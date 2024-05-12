جديد حادثة الإعتداء على محامية في المشرفية.. بيانٌ من "قوى الأمن"

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"بتاريخ 25- 04- 2024 وفي محلة المشرفية - امام المحكمة الشرعية الجعفرية، أقدم المواطن (م. م.، من مواليد عام 1968) وابنه (ع. م.) على الاعتداء بالضرب على المحامية (س. ا. ح. من مواليد عام 1977، لبنانية) وكيلة زوجة الثاني، وسرقا منها ملف دعوى طلاق وفرّا إلى جهة مجهولة.وعلى الفور، باشرت القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد مكان تواجدهما والعمل على توقيفهما. ونتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان تواجد (م. م.) في محلة المريجة.وبتاريخ 03- 05- 2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في المحلة المذكورة، وأودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف (ع. م.)".