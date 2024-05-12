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لبنان

لا تفرحوا كثيرًا بالطقس المُشمس: منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. وهذا ما يحمله!

Lebanon 24
12-05-2024 | 06:05
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منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز فوق قبرص يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ويؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، واحتمال حدوث برق ورعد وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء حيث ينحسر تدريجياً مع بعض التقلبات المحلية حتى بعد ظهر يوم الأربعاء وعودة درجات الحرارة للارتفاع حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً نهاية الأسبوع المقبل تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.
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ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات كما تنشط الرياح ، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، تشتد غزارتها أحياناً اعتباراً من المساء وتكون مترافقة بحدوث برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات بسبب بعض الخلايا الرعدية المنفردة كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢٤٠٠ متر.
الإثنين: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة ابتداءا من ارتفاع ٢٤٠٠ متروما فوق وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشمالية لحدود ال ٦٠كم/س.
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحياناً.
 
الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الجبلية ، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.
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