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لبنان

جرادة: لضرورة حماية مزارعي الجنوب

Lebanon 24
12-05-2024 | 06:06
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 شدد النائب إلياس جرادة على "ضرورة حماية مزارعي الجنوب الذين يدفعون دماً وعرقاً للمحافظة على أرضهم وأرزاقهم".
 
 
وحذر في بيان من أن "هناك مؤامرة تحاك ضدهم بشكل مباشر من خلال استباحة الاستيراد العبثي، تزامناّ مع بدء المزارعين بجنيّ محاصيلهم، ما يمثّل جريمة بحقّ هؤلاء لا تقلّ تداعياتها عما يتعرّض له الجنوب من قصف ودمار وغارات إسرائيلية".
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وأضاف: "مَن مارسوا ويمارسون النهج التدميري بحق لبنان من خلال ضرب الاقتصاد وحقوق المودعين فضلاً عن مخاطر النزوح وغيرها من الأزمات التي أوقعوننا بها، هم أنفسهم الذين يعملون اليوم على كسر صمود هؤلاء المزارعين، ما يمثّل مؤامرة بكل ما للكلمة من معنى وخيانة عظمى". واكد ان "هذه القضية، ستكون إخباراً لدى النيابة العامة لمحاسبة المرتكبين".

كما لفت جرادة إلى أن "دعم مزارعي الجنوب يكون بتشجيع اللبنانيين على استهلاك هذا الإنتاج والمساعدة على تصدير الفائض منه"، داعيًا المجتمع اللبناني إلى أن "يعي خطورة هذا الأمر قبل فوات الأوان وخسارة المزارعين كل مقومات صمودهم".
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