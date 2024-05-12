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لبنان
بعد أن رمى قنبلة في القبة ليلاً.. إليكم ما حلّ به اليوم
Lebanon 24
12-05-2024
|
06:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه "بعد عملية رصد وتعقب، أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "خ. شعبان" في منطقة باب التبانة (سوق الخضار)، الذي ظهر في مقطع فيديو يعترف من خلاله برمي قنبلة يدوية ليلاً في منطقة القبة على خلفية اشكال بينه وبين أحد شبان المنطقة.
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وأحيل الموقوف الى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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