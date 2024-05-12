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لبنان

دريان غادر الى إسطنبول

Lebanon 24
12-05-2024 | 06:30
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غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت متوجها إلى إسطنبول، تلبية لدعوة رسمية من رئاسة الشؤون الدينية التركية  للمشاركة في اجتماع "القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي " لمناقشة ما يجب القيام به في مواجهة التحديات والأزمات التي تهدد الإنسانية ووحدة الأمة، والعمل على توجيه وإرشاد الأمة في هذه الأزمات والمحن القاسية التي نمر بها، وسبل الحلول الممكنة".
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