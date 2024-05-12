دريان غادر الى إسطنبول

غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت متوجها إلى إسطنبول، تلبية لدعوة رسمية من رئاسة الشؤون الدينية التركية للمشاركة في اجتماع "القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي " لمناقشة ما يجب القيام به في مواجهة التحديات والأزمات التي تهدد الإنسانية ووحدة الأمة، والعمل على توجيه وإرشاد الأمة في هذه الأزمات والمحن القاسية التي نمر بها، وسبل الحلول الممكنة".

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