جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)

أقيمت رتبة عمادة حفيدة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، إبنة داليا جنبلاط، اليوم الأحد في دير مار أنطونيوس قزحيا.

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وإحتفل جوي الضاهر وعقيلته داليا جنبلاط بعمادة ابنتهما صوفي جاي، في قداس احتفالي أقيم في دير مار أنطونيوس قزحيا في إهدن، بحضور بيار الضاهر وعائلته، والنائب السابق وليد جنبلاط وعقيلته، بالإضافة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعقيلته.ودوّن وليد جنبلاط كلمة في السجلّ التذكاري، جاء فيها: "على أمل أن تكون هذه العمادة المباركة في مار أنطونيوس قزحيا تأكيد ومتابعة المصالحة التاريخية في الجبل وفي لبنان برعاية البطريرك مار نصرالله بطرس صفير عام ٢٠٠١".ومن بعد القداس، قام جنبلاط بزيارة عائلية وديّة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحضور عقيلته ريما فرنجية.