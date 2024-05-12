بسبب خلاف على قطعة أرض.. هذا ما فعله بشقيقه!

أقدم المدعو "ط.ش"، على إطلاق النار على شقيقه "م.ش"، بسبب خلاف على قطعة أرض فأصابه بطلق ناري في كتفه في بلدة الفرزل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى اللبناني الفرنسي للمعالجة، فيما لا يزال مطلق النار متوار عن الأنظار. (الوكالة الوطنية)

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