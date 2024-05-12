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لبنان

بسبب خلاف على قطعة أرض.. هذا ما فعله بشقيقه!

Lebanon 24
12-05-2024 | 07:30
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أقدم المدعو "ط.ش"، على إطلاق النار على شقيقه "م.ش"، بسبب خلاف على قطعة أرض فأصابه بطلق ناري في كتفه في بلدة الفرزل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى اللبناني الفرنسي للمعالجة، فيما لا يزال مطلق النار متوار عن الأنظار. (الوكالة الوطنية)
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