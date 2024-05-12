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لبنان

محاولة سوري الانتحار بتجرع مبيد حشري

Lebanon 24
12-05-2024 | 07:37
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أُدخل السوري ي. ع الى المستشفى، بعدما أقدم على تجرّع مبيد حشري، محاولا الانتحار في بلدة شمسطار. (الوكالة الوطنية)
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انتحار

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