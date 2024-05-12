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لبنان

في الشهابية.. إقفال فرن وتوقيف عمّال سوريين

Lebanon 24
12-05-2024 | 07:43
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نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام- الامن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في مركز أمن عام جويا، بناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة في قرى وبلدات مركز أمن عام جويا الاقليمي لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وأسفرت الحملة، بناءً لاشارة المحامي العام الاستئنافي الجنوب القاضي ماهر الزين عن اقفال فرن ومستودع للالبسة في بلدة الشهابية يديرهما عمال سوريين وتم ختمهما بالشمع الاحمر.

كما تم ضبط مخالفات لعدد من السوريين داخل افران في بلدة الشهابية، وتوقيف 3 سوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل ودخولهم البلاد خلسة.
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