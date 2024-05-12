سرقة وتهديد بالسلاح في وضح النهار.. هذا ما حصل بالميناء

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض أحد المواطنين وفي وضح النهار لعملية سرقة بالقرب من مستديرة بيستاشيو، في مدينة الميناء.





وفي التفاصيل، أقدم مجهولون على سرقة مبلغ مالي كان بحوزة أحد المواطنين، بعد تهديده بقوة السلاح بالقرب من مستديرة بيستاشيو في مدينة الميناء، ثمّ فرّوا.

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