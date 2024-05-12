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لبنان

سلام التقى وزير المال والاقتصاد البحريني: لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

Lebanon 24
12-05-2024 | 08:15
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 التقى وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على هامش القمة العربية الثالثة والثلاثين، والتي تستضيفها مملكة البحرين.  
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وخلال اللقاء، استعرض الجانبان، العلاقات الثنائية القائمة بين البحرين ولبنان وما تشهده من تطورٍ وتنام على الأصعدة كافة، لا سيما في ما يتعلق بالمجالات المالية والاقتصادية والتجارية.
 
 
ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى "أهمية مواصلة العمل على تنمية تلك العلاقات والدفع بمساراتها نحو مزيدٍ من التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالخير والانماء لصالح البلدين"، مؤكداً "حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على بذل كافة الجهود من أجل استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين على أكمل وجه وأفضله وتحقيق أهدافها المرجوة".

بدوره، شدد سلام على "ضرورة العمل على اعادة فتح الأسواق الخليجية كافة على المنتجات اللبنانية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين". 

وفي الختام، تمنى الوزير سلام على الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة "اعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين لبنان و البحرين لتتاح أمامهم فرص الاستثمار من منطلق دعم الاخوة العرب للبنان".

 
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