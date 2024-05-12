بالصواريخ الموجهة.. هذا ما فعله "الحزب" اليوم الأحد!

أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة (14:10) من بعد ظهر يوم الأحد، ‏آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية، إضافةً إلى استهداف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة هونين ‏المسماة "راميم" بالصواريخ الموجهة، وتم إصابتهم مباشرة، مما أدى إلى تدمير الآلية ‏والتجهيزات الأخرى.‏

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