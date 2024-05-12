بالصواريخ الثقيلة الجديدة.. "الحزب" يستهدف جنود العدو في هذا الموقع

أعلن "حزب الله"، في بيان، بعد ظهر اليوم استهداف جنود العدو في محيط موقع زبدين.





وجاء في البيان: "استهدفنا بصواريخ ثقيلة الجديدة (جهاد مغنية) جنود العدو في محيط موقع زبدين بمزارع شبعا المحتلة وحققنا إصابة مباشرة".

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