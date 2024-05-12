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لبنان

بالصواريخ الثقيلة الجديدة.. "الحزب" يستهدف جنود العدو في هذا الموقع

Lebanon 24
12-05-2024 | 10:26
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أعلن "حزب الله"، في بيان، بعد ظهر اليوم استهداف جنود العدو في محيط موقع زبدين.


وجاء في البيان: "استهدفنا بصواريخ ثقيلة الجديدة (جهاد مغنية) جنود العدو في محيط موقع زبدين بمزارع شبعا المحتلة وحققنا إصابة مباشرة".
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