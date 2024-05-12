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لبنان

نداء من كلاس للشباب: لبنان أمانة مستقبلية لديكم

Lebanon 24
12-05-2024 | 10:38
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وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس نداء إلى الشباب، مؤكداً ثقة الوطن بهم وايمانه بقدراتهم في الإسهام بالنهوض بالوطن من الأزمات التي يتعرض لها.


وشجع كلاس الشباب للتشارك بحماية المجتمع وخدمة الوطن، من خلال الانتساب الى أسلاك الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك والادارة العامة والأسلاك القضائية والدبلوماسية وغيرها من مؤسسات وادارات رسمية.
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ودعا الشباب إلى اعتبار لبنان أمانة مستقبلية بضمائرهم وسواعدهم وعقولهم.
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