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لبنان

القصف الإسرائيلي يتجدّد على القرى الحدودية.. إليكم الوضع من الجنوب

Lebanon 24
12-05-2024 | 11:29
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"لبنان24": غارة اسرائلية استهدفت أطراف مزرعة الخريبة خراج راشيا الفخار واشتعلت النيران في أحراج الصنوبر
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يستمر العدو الإسرائيلي بسلسلة عملياته العدائية التي يستهدف من خلالها القرى الحدودية في الجنوب.
 
وفي آخر التطورات، أفادت مندوبة "لبنان24" أن العدو الإسرائيلي استهدف "مزرعة حلتا" عند اطراف بلدة كفرشوبا، بواسطة الطيران الحربي.
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كما واستهدفت المدفعية الاسرائيلية منطقة ديس الخريبي في راشيا.
 
كذلك، استهدفت غارة اسرائلية أطراف مزرعة الخريبة خراج راشيا الفخار ما أدى إلى اشتعال النيران في أحراج الصنوبر.
 
وفي وقت سابق من اليوم، استهدف العدو أطراف كفرحمام ومنطقة شبعا.
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