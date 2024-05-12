الحواط في ذكرى غياب البطريرك صفير: "بكركي وحدا بتحكي صحّ"

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كتب النائب زياد الحواط على منصة "X" : "في ذكرى غياب بطريرك السيادة والحرية الكاردينال نصرالله صفير نستعيد دوره الوطني في تحرير لبنان من الوصاية، وثباته وتمسكه بقيم لبنان. معه وبرعايته حققت المقاومة السلمية ما كان يعتقد الكثيرون أنه شبه مستحيل.نتطلع إلى مسيرته في هذا الزمن الصعب، وإلى دور بكركي، ونستعيد مقولته الشهيرة "بكركي وحدا بتحكي صحّ".