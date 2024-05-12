في جبيل.. انقاذ شخص والبحث عن 3 غرقى آخرين (صورة)

تمكنت مغاوير البحر والانقاذ البحري في الدفاع المدني من انقاذ شخص أثناء ممارسته رياضة السباحة على شاطئ جبيل.

وحسب مندوبة "لبنان24" فإنّ فرق الإنقاذ تبحث عن ٣ آخرين غرقوا أيضا في البحر.