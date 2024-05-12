Advertisement

لبنان

في جبيل.. انقاذ شخص والبحث عن 3 غرقى آخرين (صورة)

Lebanon 24
12-05-2024 | 11:42
A-
A+
Doc-P-1198574-638511367239758950.jpg
Doc-P-1198574-638511367239758950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت مغاوير البحر والانقاذ البحري في الدفاع المدني من انقاذ شخص أثناء ممارسته رياضة السباحة على شاطئ جبيل.
 
وحسب مندوبة "لبنان24" فإنّ فرق الإنقاذ تبحث عن ٣ آخرين غرقوا أيضا في البحر.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة: خسرنا 80% من قدراتنا والاحتلال يستمر في استهداف طواقمنا ولا يراعي القوانين الدولية
lebanon 24
12/05/2024 21:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: بات من الصعب جدا إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء شمالي القطاع في ظل تكثيف الاحتلال غاراته
lebanon 24
12/05/2024 21:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارة الاسرائيلية على بافليه.. الدفاع المدني يعلن الحصيلة النهائية للشهداء
lebanon 24
12/05/2024 21:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر من الدفاع المدني للمواطنين.. هذا ما أعلنه
lebanon 24
12/05/2024 21:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مغاوير البحر

الانقاذ البحري

الدفاع المدني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-05-12
13:56 | 2024-05-12
13:47 | 2024-05-12
13:38 | 2024-05-12
13:28 | 2024-05-12
13:09 | 2024-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24