هدى محمد مصلح غادرت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:هدى محمد مصلح (مواليد عام 2003، سورية)التي غادرت مكان عملها حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 10-05-2024 الكائن في محلة بيت مري إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمين:860226-24 أو 860227-24، للإدلاء بما لديهم من معلومات.