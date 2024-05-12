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لبنان

هدى محمد مصلح غادرت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 12:06
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:

هدى محمد مصلح (مواليد عام 2003، سورية)
   التي غادرت مكان عملها حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 10-05-2024 الكائن في محلة بيت مري إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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   لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمين:860226-24 أو 860227-24، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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