في صيدا.. حملة قمع مخالفات الإقامة والعمل للسوريين مستمرة

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تواصل المديرية العامة للأمن العام، حملتها لضبط وتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، ومن ضمنها ملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل في مختلف المناطق. ولهذه الغاية، يتابع "مركز صيدا الإقليمي" بالتنسيق مع "شعبة الجنوب في دائرة الأمن القومي" في الأمن العام التدابير المتخذة بهذا الخصوص، والتي تشمل: القيام بدوريات على المحلات التجارية التي يملكها او يديرها سوريون للتحقق من وضعها القانوني، التحقق من وثائق الإقامة العائدة لكل منهم، التثبت من وجود كفيل لبناني للعامل او صاحب العمل السوري، التحقق مما اذا كان مسجلاً لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبالتالي فهو لا يحق له ممارسة أي عمل، سحب المستندات والأوراق العائدة للمحلات المخالفة واصحابها، توقيف المخالفين منهم، إقفال وختم المحال المخالفة بالشمع الأحمر، بناء لإشارة القضاء المختص.وكان مركز أمن عام صيدا أوقف أمس في المدينة 5 سوريين لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل ليرتفع بذلك عدد السوريين الذين أوقفهم مركز صيدا الإقليمي خلال يومين الى 12 موقوفاً.