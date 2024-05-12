حادث مؤسف في منطقة الهري.. سقط عليه الحائط أثناء عمله

توفي العامل "م.ر" البالغ من العمر ٢٤ سنة متأثراً بجراحه جراء سقوط حائط عليه، حسب مندوبة "لبنان24".

وحسب المعلومات فإن الحادث قد وقع خلال تأدية العامل لعمله داخل احدى الورش في منطقة الهري.