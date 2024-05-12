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لبنان

حادث مؤسف في منطقة الهري.. سقط عليه الحائط أثناء عمله

Lebanon 24
12-05-2024 | 13:09
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توفي العامل "م.ر" البالغ من العمر ٢٤ سنة متأثراً بجراحه جراء سقوط حائط عليه، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وحسب المعلومات فإن الحادث قد وقع خلال تأدية العامل لعمله داخل احدى الورش في منطقة الهري.
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الهري

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