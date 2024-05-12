20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حادث مؤسف في منطقة الهري.. سقط عليه الحائط أثناء عمله
Lebanon 24
12-05-2024
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي العامل "م.ر" البالغ من العمر ٢٤ سنة متأثراً بجراحه جراء سقوط حائط عليه، حسب مندوبة "لبنان24".
وحسب المعلومات فإن الحادث قد وقع خلال تأدية العامل لعمله داخل احدى الورش في منطقة الهري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة والدته.. ماذا قال قيس الشيخ نجيب في اول تعليق له؟
Lebanon 24
بعد وفاة والدته.. ماذا قال قيس الشيخ نجيب في اول تعليق له؟
12/05/2024 21:56:41
12/05/2024 21:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من العملية.. وفاة أول مريض في العالم يتلقّى كلية خنزير
Lebanon 24
بعد شهرين من العملية.. وفاة أول مريض في العالم يتلقّى كلية خنزير
12/05/2024 21:56:41
12/05/2024 21:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة استهدفت مكانه... وفاة أسير إسرائيليّ لدى "القسام" هذه هويّته
Lebanon 24
طائرة استهدفت مكانه... وفاة أسير إسرائيليّ لدى "القسام" هذه هويّته
12/05/2024 21:56:41
12/05/2024 21:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل ويحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف إسرائيلي لمكان احتجازه قبل شهر (الجزيرة)
Lebanon 24
أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل ويحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف إسرائيلي لمكان احتجازه قبل شهر (الجزيرة)
12/05/2024 21:56:41
12/05/2024 21:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الهري
وفاة
حائط
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
Lebanon 24
التهاني تقدم لبو صعب: مبروك!
01:45 | 2024-05-12
12/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"جيجي" قبل توقيفها بقضية إغتصاب الأطفال.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لـ"جيجي" قبل توقيفها بقضية إغتصاب الأطفال.. شاهدوه!
15:07 | 2024-05-11
11/05/2024 03:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق ومكشوف.. باميلا الكيك ترقص وتغني بـ "جنون" بعيدها والجمهور: تستري (فيديو)
08:04 | 2024-05-12
12/05/2024 08:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة لـ"الدعارة" في لبنان.. ما يجري خطير جداً!
Lebanon 24
منطقة لـ"الدعارة" في لبنان.. ما يجري خطير جداً!
16:25 | 2024-05-11
11/05/2024 04:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
Lebanon 24
جنبلاط يشارك برتبة عمادة حفيدته في دير مار أنطونيوس قزحيا (صور)
06:47 | 2024-05-12
12/05/2024 06:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2024-05-12
"حرب طائرات" في لبنان.. هكذا تخيف إسرائيل
13:56 | 2024-05-12
بالفيديو.. 4 جرحى في حادث سير على اوتوستراد انفه
13:47 | 2024-05-12
بالصواريخ.. الحزب يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية
13:38 | 2024-05-12
في ذكرى استشهاد مصطفى بدر الدين.. كلمة لنصرالله غداً
13:28 | 2024-05-12
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
12:45 | 2024-05-12
قوى الأمن يطلق حملة لحماية القصّر.. أولادنا خط احمر!
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
12/05/2024 21:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
12/05/2024 21:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
12/05/2024 21:56:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24