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لبنان

في ذكرى استشهاد مصطفى بدر الدين.. كلمة لنصرالله غداً

Lebanon 24
12-05-2024 | 13:38
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الساعة 5.00 من  عصر يوم غدٍ الاثنين بمناسبة شهادة القائد السيد مصطفى بدر الدين.
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