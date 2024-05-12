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لبنان

بالصواريخ.. الحزب يستهدف تجهيزات تجسسية إسرائيلية

Lebanon 24
12-05-2024 | 13:47
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أعلن "حزب الله" استهدافه عند الساعة 19:35 من مساء اليوم، التجهيزات ‏التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة، وأصابها إصابة مباشرة.
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