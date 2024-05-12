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لبنان

الأمطار مستمرة.. وثلوج على هذا الارتفاع

Lebanon 24
12-05-2024 | 14:59
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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات. كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة إبتداء من ارتفاع 2400 متر وما فوق وتبقى الرياح ناشطة تصل في المناطق الشمالية إلى حدود 60 كلم بالساعة".
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