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لبنان

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Lebanon 24
12-05-2024 | 17:05
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يتخوَّف جهاز أمني من تراجع فعالية نظام الكاميرات الموزعة في بيروت بسبب العتمة في العديد من الشوارع المهمة، فضلاً عن غياب الصيانة اللازمة التي أدت إلى إزدياد الأعطال في الفترة الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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لبنان

كهرباء

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