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لبنان
هوكشتاين يجدد التنبيه من حرب كبرى في الجنوب..
Lebanon 24
12-05-2024
|
22:41
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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": مع بدء سريان الهدنة في الجنوب سيتكشّف حجم الدمار ، وسيطرح بند إعادة الإعمار بنداً أساسياً على طاولة البحث.
قرى بأكلمها دمرت، غالبية منازلها على الأرض ومتاجر ومصالح زراعية وأراضٍ شاسعة صارت محروقة غير قابلة للإستثمار بفعل القنابل الفوسفورية الحارقة. كلفة عالية لا يمكن للبنان التكفل بها ناهيك بموقف القوى المعارضة التي سبق أن أعلن نوابها أنّ من تسبّب بتدمير الجنوب عليه مسؤولية إعماره أي «حزب الله» وايران، ما يؤشر إلى أنّ الإعمار سيكون موضوعاً خلافياً جديداً عما قريب.
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خلال لقائه أفراد الجالية اللبنانية في ولاية ميتشغن الأميركية وعد الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بالمساعدة في إعادة إعمار ما تهدم على الحدود الشمالية لإسرائيل وفي جنوب لبنان، وقال إنّ المنطقة مقبلة إذا ما نجحت المفاوضات المتعلقة بالقرار 1701 وانتُخب رئيس ضامن لهذا الاستقرار على مرحلة من الإزدهار الإقتصادي. وعلم من مصادر مطلعة على أجواء الموفد الأميركي أنّ الولايات المتحدة في صدد الطلب من دول عدة المساعدة في تمويل إعادة الإعمار في جنوب لبنان.
لكن قبل وعود هوكشتاين واختبار مدى جديتها، كان الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله وعد بإعادة القرى التي دمّرتها اعتداءات إسرائيل أفضل مما كانت، وهو الموقف ذاته الذي سيعيد التأكيد عليه في خطابه المقرّر اليوم. وتقول المعلومات المستقاة من مصادر قريبة من «حزب الله»، يلتزم «الحزب» إعادة بناء المنازل والمحال، وأنّ إيران ستكون ممولاً أساسياً لورشة الإعمار.
وكتب رضوان عقيل في" النهار": نُقل عن هوكشتاين قوله: "انتبهوا من حرب كبرى" في معرض مخاطبته النواب اللبنانيين، وان من الاسلم للبنان التمسك بالقرار 1701 والبحث عن تسوية والاستفادة من نافذة هذه الفرصة لتكون محل قبول عند جانبي الحرب تؤدي الى عودة المستوطنين في شمال اسرائيل والنازحين الجنوبيين الى بلداتهم الحدودية. ويلتقي هوكشتاين في الوقت نفسه مع مضمون الورقة الفرنسية من حيث إبعاد وحدات "حزب الله" العسكرية مسافة تكون محل اطمئنان عند اسرائيل. واذا كان هوكشتاين يتابع التطورات الامنية والعسكرية على الحدود، الا ان مسؤولين في الخارجية واعضاء في الكونغرس من المولجين بمتابعة انتخابات الرئاسة المعطلة يقولون ان لبنان لا يمكنه ان يستمر في مرحلة الشغور الرئاسي، الامر الذي سيترتب عليه المزيد من الارتدادات السلبية في انتظام الحياة السياسية اولاً، الى الازمة المالية وملف النزوح السوري المتعثر. ولا يبدو في ملف الرئاسة ان الاميركيين يثقون بالدور الذي تؤديه فرنسا، وبلغة ديبلوماسية لا يرون خرقاً في هذا المضمار مع اعطاء واشنطن المجموعة "الخماسية" العناية المطلوبة في الآونة الاخيرة اكثر من السابق. ويبقى ملف النازحين السوريين، يخلص الزائرون لواشنطن من نواب وغيرهم انها لا تريد عودة النازحين السوريين الى بلدهم حاليا، مع ملاحظة ان "اللوبي" السوري الذي يضم شخصيات معارضة يعمل هؤلاء وبقوة مع دوائر القرار في الخارجية والكونغرس وصولاً الى البيت الابيض في منع تسهيل عودة النازحين من لبنان وغيره من الدول ويستمرون في ممارسة الضغوط على نظام الرئيس بشار الاسد والتضييق عليه وعدم تراجع واشنطن عن "قانون قيصر" وغيره من العقوبات على مسؤولين سوريين. ويقول نائب لبناني على تواصل مع الاميركيين إن هذا "اللوبي" يملك تأثيرا في صفوف الخارجية الاميركية.
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