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لبنان

سقوط النظام الدولي في أنقاض غزة؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 22:44
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كتب صلاح سلام في" اللواء": في حال إستمرار التغاضي الدولي عن جرائم حرب الإبادة التي يشنها نتانياهو، وتعطيل قرارات مجلس الأمن بالفيتو الأميركي، دون فرض عقوبات رادعة، وتأخير إتخاذ قرارات المحكمة الدولية بإدانة الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، وعدم صدور مذكرات إعتقال نتانياهو  وبن غفير وسمورتش، فإن النظام الدولي برمته، الذي إنبثق عن نتائج الحرب العالمية الثانية، سيكون في خطر السقوط بين أنقاض غزة ورفح، ويُعرِّض الإستقرار العالمي لتحديات عجز المؤسسات الدولية عن حفظ قواعد العدالة، العرجاء أصلاً، وصون المبادىء التي قام عليها القانون الدولي، حفاظاً على السلام العالمي، وعدم تعريض قارات العالم القديم إلى حروب كونية، كل ربع قرن من الزمن.
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