بسبب فرض خوة مالية.. إقفال باحة دير في بعلبك!

Advertisement

اتخذ الاب شربل طراد قرارا بإقفال مدخل وباحة دير كنيسة سيدة المعونات في مدينة بعلبك بالحجارة وذلك على اثر اقدام المدعو "ص.د" على فرض خوة مالية على الراغبين بركن سياراتهم داخل موقف الكنيسة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد دهمت دورية من مخابرات الجيش في بعلبك منزل "ص.د" ولم يتم العثور عليه.