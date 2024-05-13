"التيار" يقصي الصحناوي؟

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سأل مصدر معارض في "التيار الوطني الحر" عن سبب تحييد النائب نقولا الصحناوي عن واجهة الوفود التي تجول على المرجعيات السياسية في شأن التنسيق في الملف السوري.وقال المصدر "في حين ألقى النائب جورج عطالله كلمة "التيار" في الإعتصام في حديقة الأسكوا في وسط بيروت، رأس وفد "التيار" الى عين التينة النائب سليم عون الذي كان جالساً الى جانب الرئيس بري، أما في السراي الحكومي فقد تبين أن النائب جيمي جبور هو مَن كان المناقش الأول في الملف".ولفت المصدر الى أن هذه النشاطات الثلاثة كلها كانت في النطاق الجغرافي للعاصمة بيروت، ومن المستحب في البروتوكول أن يكون ممثل "التيار" في العاصمة هو في صدارة المشهد على الأقل في مقرٍ واحد، وهذا لم يحصل".وتابع المصدر "من هنا يظهر من المعلومات والتحليل بأن الصحناوي ليس من الدائرة المقربة جداً من قيادة "التيار" وبالتحديد من النائب جبران باسيل".