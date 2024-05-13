رسالة ميدانية لـ "حزب الله": 300 متر فقط

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نشر الاعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" امس فيديو يظهر استهداف موقع رامية بالاسلحة الصاروخية، وفور نشره اعتبر بعض الاعلاميين المرتبطين بالحزب بأن الاستهداف حصل من على بعد 300 متر فقط.وبحسب مصادر مطلعة فإن "هذا الاستهداف فيه رسائل واضحة لتل ابيب، اولها ان الحزب لا يزال عند الخط الامامي ولم يتراجع كما يصرح بعض قادة الجيش الاسرائيلي والرسالة الثانية مرتبطة بقدرة الحزب على اقتحام الموقع".وترى المصادر "ان الهجوم الصاروخي على الموقع من مسافة قريبة جدا يمكّن المقاتلين من التقدم بإتجاه الموقع في حال حصلوا على امر بذلك".والسؤال هل كان نشر هذا الفيديو رسالة تحذير من ان التصعيد سيوصل الى تصعيد مضاد أكبر ؟