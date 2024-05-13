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لبنان
في عكار.. بسبب إشكال "محمد" فقد حياته
Lebanon 24
13-05-2024
|
00:23
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توفي أمس الأحد الشاب "محمد محمود حدارة" متأثراً بجراحه التي أصيب بها اثر اشكال عائلي وقع قبل عدة ايام في بلدة ضهر بيت حداره في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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إشكال
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