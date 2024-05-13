Advertisement

لبنان

في عكار.. بسبب إشكال "محمد" فقد حياته

Lebanon 24
13-05-2024 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1198725-638511820488122913.jpg
Doc-P-1198725-638511820488122913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي أمس الأحد الشاب "محمد محمود حدارة" متأثراً بجراحه التي أصيب بها اثر اشكال عائلي وقع قبل عدة ايام في بلدة ضهر بيت حداره في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال تجدد.. تضارب وإحراق سيارة مواطن في عكار
lebanon 24
13/05/2024 10:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة تلفّ بلدة في عكار.. رصاصات تقتل إبنة الـ14 عاماً! (صورة)
lebanon 24
13/05/2024 10:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني التقى لجنة تفعيل المنطقة التربوية في عكار
lebanon 24
13/05/2024 10:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تضارب في وسط الطريق... هكذا بدأ الإشكال
lebanon 24
13/05/2024 10:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-05-13
03:00 | 2024-05-13
02:47 | 2024-05-13
02:45 | 2024-05-13
02:40 | 2024-05-13
02:29 | 2024-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24