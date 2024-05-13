في عكار.. بسبب إشكال "محمد" فقد حياته

توفي أمس الأحد الشاب "محمد محمود حدارة" متأثراً بجراحه التي أصيب بها اثر اشكال عائلي وقع قبل عدة ايام في بلدة ضهر بيت حداره في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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