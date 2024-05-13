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لبنان

شكوى كاثوليكية بحق المطران

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-05-2024 | 02:15
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شكت شخصية كاثوليكية إقتصادية رسمية الى بطريرك الطائفة في إتصالٍ هاتفي أداء أحد المطارنة قائلة: غبطتك إن الوزنات المعطاة لسيادته كبيرة جداً في منطقة عزيزة جداً على قلوب أبناء الطائفة، أما هو فيبدو أنه لا يدرك حجمها والمهام الرعوية والسياسية الملقاة على عاتقه من جراء منصبه، حيث يشغل نفسه بأمورٍ لا ترتقي الى العمل الرعوي السامي والمسؤولية الوطنية العليا، فإختُصرت بياناته على الزواريب المناطقية الضيقة والمناحرات حول خلافات فارغة لا ترتقي سوى الى زجاجة "العرق البلدي".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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