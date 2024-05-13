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خلال إحدى الدردشات، قال مصدرٌ قضائي متابع لقضية عصابة "التيك توكرز" المتورطة بإغتصاب أطفال وقاصرين، إن "الضالعين بالملف لديهم غرائز حيوانية".المصدر عينه لفت إلى أنّ "المحاسبة آتية لهؤلاء ولن يتم التهاون أبداً في هذه القضية التي تهم اللبنانيين أجمع كونها تهدد أطفالهم وعائلاتهم".