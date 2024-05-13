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لبنان

جديد قضية عصابة الـ"التيك توك".. صفة تلاحق المتورطين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2024 | 02:45
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خلال إحدى الدردشات، قال مصدرٌ قضائي متابع لقضية عصابة "التيك توكرز" المتورطة بإغتصاب أطفال وقاصرين، إن "الضالعين بالملف لديهم غرائز حيوانية".
المصدر عينه لفت إلى أنّ "المحاسبة آتية لهؤلاء ولن يتم التهاون أبداً في هذه القضية التي تهم اللبنانيين أجمع كونها تهدد أطفالهم وعائلاتهم".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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