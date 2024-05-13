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لبنان

ًتحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق هذه المناطق... هذه آخر المستجدات جنوبًا

Lebanon 24
13-05-2024 | 00:37
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يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بعد أن خفت حدة الاشتباكات ليلا بين المقاومة الاسلامية وقوات الاحتلال، التي وسعت دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة المحررة في حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة والتي طاولت مزرعة حلتا كفرشوبا وكفرحمام وراشيا الفخار خراج الهبارية قصفا وتمشيطا بالمدفعية الثقيلة طورا وغارات للطيران الحربي والتجسسي حينا اخرا مستهدفة أطراف راشيا الفخار الفرديس وكفرشوبا وشبعا في منطقة حاصبيا وصولا حتى أطراف بلدة شبعا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وهذه الاعتداءات ردت عليها المقاومة بقصف صاروخي ومدفعي مركزين وإلتصدي للقبة الحديدية التي كانت تطلقها الطائرات للحربية الاسرائيلية، وسقوط بعضها في خراج بلدة المجيدية والماري كما تم استهداف مواقع الاحتلال في رويسات العلم والسماقة وتلة الرادار خراج بلدة كفرشوبا داخل مزارع شبعا المحتلة واصابتها إصابات مباشرة طاولت أيضا ثكنة زبدين.

 
وأمام هذا الوضع المتردي ظل الطيران التجسسي نوع ام كا يحلق وبشكل متقطع طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي في منطقة راشيا الوادي واقليم التفاح وخاصة فوق تلال العيشية وعرمتى ومزرعه برغز ومجرى الليطاني .
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