كرم: "الجمهورية القوية" ستشارك الأربعاء في جلسة بحث هبة المليار يورو

أشار النائب فادي كرم في حديث اذاعي، الى أن "ضرورة ان يكون موقف لبنان موحداً في مقاربة المساعدات الدولية التي قد تأتي للتخفيف من أعباء النزوح السوري، ومهما كانت وجهتها يجب ألا تكون مقرونة بوجود المواطنين السوريين غير القانونيين على الأراضي اللبنانية، فالسيادة لا تباع ولا تشترى".

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وعن فحوى التوصية المرتقبة في جلسة الأربعاء، قال: "المهم ان ننطلق من رؤية واحدة لا تطيل أمد بقاء النازحين السوريين".





وأعلن ان "كتلة الجمهورية القوية ستشارك الأربعاء في الجلسة النيابية المخصصة لبحث هبة المليار يورو من الاتحاد الاوروبي، لان هذه الجلسة تختلف عن سابقاتها وتقع في إطار ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي".





وبالنسبة إلى تواصل النائب علي حسن خليل الذي كلفه الرئيس نبيه بري استطلاع الآراء قبل جلسة الأربعاء، لفت الى "حصول تواصل بين مختلف القوى النيابية للتوصل الى توصية واحدة، تؤكد قوة الموقف اللبناني في ما يتعلق بأزمة النزوح السوري".

وعن الضغوط التي يمكن ان يتعرض لها لبنان اذا رفضت الهبة، قال: "إذا كنا موحدين في الدفاع عن سيادتنا وقوانيننا وحماية وجودنا لا يمكن لأحد أن يضغط علينا".





ختم: "التهويل لا يمشي معنا وإلا نكون قد خسرنا كرامتنا وسيادتنا".