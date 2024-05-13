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لبنان

احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم.. اعتصام لعناصر فوج حرس بلدية بيروت

Lebanon 24
13-05-2024 | 02:13
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ينفذ عناصر فوج حرس بلدية بيروت إعتصامًا أمام مبنى بلدية بيروت احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم وعلى عدم حصولهم على بدل استشفاء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 ويقوم العناصر بمنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم.
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اعتصام

بلدية

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