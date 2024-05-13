من سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر بروكسل بشأن النازحين؟

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال التي اطلعته على التحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسل الثامن بشأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وقد ابلغ رئيس الحكومة السفيرة ان الوفد اللبناني الى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.