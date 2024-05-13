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لبنان

دبوسي بحث مع سفير بنغلادش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

Lebanon 24
13-05-2024 | 02:40
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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي سفير بنغلادش جافيد تانفير خان، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
رحب دبوسي بالسفير خان  معربا عن إعجابه وتقديره "لمسيرة التطور والتنمية التي تنعم بها بنغلادش، وهي نتاج  لجهود  تبذل لتبلغ أعلى نسب من  النمو والتقدم".
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من جهته أعرب السفير خان عن سروره بأن يأتي "للمرة الثانية الى طرابلس للقاء دبوسي وللبحث في سبل بناء جسور التواصل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأشار الى أنه "تم البحث في الترتيبات المشتركة لانعقاد ندوة في غرفة طرابلس الكبرى في شهر تموز المقبل، تضم رجال أعمال وفاعليات ومهتمين بهدف تعزيز فرص التعاون في المجالات  التجارية والثقافية وتقنية المعلومات".
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