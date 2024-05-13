بشأن العودة الطوعية لنازحين سوريين غدًا… هذا ما أعلنه الامن العام

Advertisement

تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان إلى سوريا عبر مركز القاع الحدودي، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية يوم غد الثلثاء اعتبارًا من الخامسة صباحًا.نقاط التجمع: مركز القاع الحدودي (بعلبك – الهرمل) وعرسال – وادي حميّد (بعلبك – الهرمل).