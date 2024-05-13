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لبنان

سلوم: لا سلامة دواء ومتممات او حليب من دون وكالة وطنية مستقلة

Lebanon 24
13-05-2024 | 03:03
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أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، ان "لا سلامة دواء ومتممات او حليب، دون وكالة وطنية مستقلة شفافة، وأنه من المعيب بعد سنتين على اصدار قانون الوكالة الوطنية للدواء، الضامنة الوحيدة لجودة الادوية والمتممات الغذائية والمواد الاولية للصناعة المحلية، لم تصدر بعد مراسيم تطبيقها عن مجلس الوزراء ، لاعتبارات ومصالح  ما يهدد الامن الصحي في لبنان".
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واشار الى ان "نقابة الصيادلة تعافت بالكامل بفضل الاجراءات الداخلية المتخذة مع مدخول شهري قرابة مليون دولار فريش ، ومعاش تقاعدي ٥١٣ دولارًا وتأمين صحي مجاني لقرابة الألف صيدلي وزوجاتهم، وجمع ٨ مليون دولار فريش ، فضلا عن التصدي في مجلس شورى الدولة لقرارات مجحفة للصيدلي والمريض، كمنع استرداد الادوية المنتهية الصلاحية وقرارات اعتباطية أخرى، واستصدار قوانين عن مجلس النواب يضمن نوعية العلاج ويخفف عن كاهل المريض كقانون الصيدلي السريري".
وكان سلوم قد تحدث في المؤتمر الذي دعت له نقابة الصيادلة بمشاركة وزير الداخلية بسام المولوي ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، النائب الياس جرادي، الدكتور ناجي حايك، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر.
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