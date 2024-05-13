انفجار مسيّرتين مفخختين أطلقتا من لبنان قُرب مستوطنة بيت هيلل.. هل من إصابات؟

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن مسيرتين مفخختين أطلقتا من لبنان، وإنفجرتا قرب مستوطنة بيت هيلل قرب الحدود، ما أدى إلى إندلاع حريق في الموقع دون وقوع إصابات.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية في وقت سابق اليوم، إن صفارات الإنذار دوّت في رأس الناقورة وشلومي تحذيرا من تسلل طائرة مسيّرة.