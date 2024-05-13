في شتورا.. اعتصام لسائقي وأصحاب الشاحنات

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نفذ سائقو وأصحاب الشاحنات اعتصاماً على الطريق الدولية بيروت شتورا عند نقطة فالوغا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ورفع المعتصمون صناديق الشاحنات، في ظل انتشار للجيش والقوى الامنية منعاً لقطع الطريق احتجاجاً على دوام مرور الشاحنات على ضهر البيدر والصعوبات التي تواجههم.