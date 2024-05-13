بالشمع الأحمر.. إقفال 25 محلا تجاريا في بعلبك ـ الهرمل

تم إقفال 25 مؤسسة ومحلا تجاريا بالشمع الاحمر في بعلبك الهرمل وتوقيف أشخاص بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع القاضي منيف بركات وذلك متابعة لإقفال المؤسسات السورية غير الشرعية.



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