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لبنان

بالشمع الأحمر.. إقفال 25 محلا تجاريا في بعلبك ـ الهرمل

Lebanon 24
13-05-2024 | 03:44
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تم إقفال 25 مؤسسة ومحلا تجاريا بالشمع الاحمر في بعلبك الهرمل وتوقيف أشخاص بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع القاضي منيف بركات وذلك متابعة لإقفال المؤسسات السورية غير الشرعية.
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