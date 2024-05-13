برق ورعد وتساقط حبات البرد... هذا ما يخبئه طقس الأيام المقبلة!

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وجاء في النشرة الاتي: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر بخاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق البحر الأسود، يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر بغزارة أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، واحتمال حدوث برق ورعد وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، يستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء حيث ينحسر تدريجيا مع بعض التقلبات المحلية حتى بعد ظهر يوم الأربعاء، وعودة درجات الحرارة للارتفاع حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا نهاية الأسبوع المقبل تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، كما تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد يتخللها انفراجات محدودة واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تهطل بعض الثلوج الخفيفة ابتداء من ارتفاع 2400 متر، وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشمالية لحدود ال 60كم/س.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر بخاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار .

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة شمالا في المناطق الجبلية.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12 الى 18 درجة، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و35 كم/س تنشط أحيانا شمال البلاد لتلامس الـ 60 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب و خلال فترة غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,38

-ساعة غروب الشمس: 19,32