قاووق: مُسيّرات المقاومة تستطيع أن تصل حيث نُريد

اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب في صير الغربية للشهيد على طريق القدس أحمد حسن معتوق، بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون، شخصيات وفاعليات، عوائل الشهداء، ان "تصاعد الضغوط دليل على نجاح إستراتيجية المقاومة، مؤكدا أن "لا عودة للمستوطنين الصهاينة إلى الشمال قبل وقف العدوان على غزة".

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وشدد على أن "رد المقاومة القويّ والسّريع على إستهداف المدنيين أحرق الأرض تحت أقدام الصهاينة"، مشيرا الى أن "إسرائيل لا تُقيم وزناً ولا تحسب حساباً لإجتماعات القمة العربية لكنها تحسب ألف حساب للمقاومة".

وقال: "العدوّ الإسرائيلي اعترف أنّ صواريخ القبة الحديدية وطائرة f16 فشلت في إعتراض مسيرة المقاومة في لبنان وأصابت أهدافها". وأكد أنّ" مسيّرات المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على أن تصل إلى حيث يجب أن تصل في شمال فلسطين المحتلة، إلى عكا وما بعد عكا، إلى حيفا وما بعد حيفا، وقد أثبتت المقاومة أنها في مستوى التحدي ونجحت في أن تكسر المعادلات والقواعد الإسرائيلية أمام العالم وبالصوت والصورة".

ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي العاجز في الميدان وفي كسر المعادلات، اصطدم بمعادلة الردّ القوي من المقاومة بأنّ التصعيد بالتصعيد والتدمير بالتدمير والتوسعة بالتوسعة والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم.

ورأى أن "أميركا وإسرائيل متفقتان على الأهداف العدوانية ومختلفتان على الأسلوب، معتبرا أن "العدوان الإسرائيلي وصل إلى طريق مسدود وأُصيب بفشل إستراتيجي والدليل عودة المواجهة في غزة إلى المربع الجغرافي الأول".

وختم: "كل المؤسسات الدولية سقطت أمام اختبار حرب الإبادة في غزة".