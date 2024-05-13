بسرب ‏من المسيّرات الانقضاضية.. هجوم جوي لـ "الحزب" على موقع للكتيبة 403

أعلن حزب الله في بيان ان عناصره شنوا عند الساعة 06:20 من صباح اليوم الاثنين 13-5-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في الموقع المستحدث لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها بشكل مباشر، وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح.
كما أعلن حزب الله في بيان ثان انه بعد رصد دقيق لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها هاجمها عناصره عند الساعة 10:35 من صباح اليوم الاثنين 13-5-2024 بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها.