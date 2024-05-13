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لبنان

بسرب ‏من المسيّرات الانقضاضية.. هجوم جوي لـ "الحزب" على موقع للكتيبة 403

Lebanon 24
13-05-2024 | 04:24
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره شنوا عند الساعة 06:20 من صباح اليوم الاثنين 13-5-2024 هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيّرات الانقضاضية على خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح.‏
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كما أعلن حزب الله في بيان ثان انه بعد رصد دقيق ‌‏لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها هاجمها عناصره عند الساعة 10:35 من صباح اليوم الاثنين 13-5-2024 بصاروخ موجه ‌‏وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها. ‏
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