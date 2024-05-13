بوشكيان وبلباقي تابعا نتائج زيارة وزير الصناعة للجزائر

التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، وبحثا في العلاقات بين لبنان والجزائر. وتابعا نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير بوشكيان الى الجزائر قبل شهرين، ولقائه نظيره الجزائري، ومشاركته في معرض سياغ العاشر للصناعات الغذائية في مدينة وهران. واكدا "عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة تفعيل التبادل بينهما، وارساء شراكات فعلية مشتركة على صعيد الاستثمارات والأعمال".

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