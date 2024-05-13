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لبنان

"القومي" أحيا الذكرى الـ16 لـ"مجزرة حلبا"

Lebanon 24
13-05-2024 | 04:34
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أحيت منفذية عكار في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" الذكرى الـ16 "لمجزرة حلبا"، واقامت احتفالا  في حضور عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمد صالح، رئيس "المركز الوطني" في الشمال كمال الخير، رئيس تيار "الوفاق العكاري" هيثم حدارة، أمين فرع عكار في حزب "البعث العربي الاشتراكي" خضر عثمان، اعضاء المجلس الاعلى في الحزب السوري جورج ديب ، عبد الباسط عباس، العميد ساسين يوسف، منفذ عام عكار احمد السبسبي، منفذ عام الضنية منهل هرموش، منفذ عام طرابلس كلود عطية، منفذ عام وادي خالد بري العبدلله ، الاب فؤاد مخول ممثلا مطران عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت  باسيليوس منصور، عضو اللجنة المركزية في حزب "البعث" عبدالحميد صقر، مدحت جريج ممثلا النائب السابق كريم الراسي وتيار "المردة"، مسؤول عكار في الحزب "الشيوعي اللبناني" كامل منصور على رأس وفد، رئيس الحركة "الشبابية العكارية" ثائر القرحاني، رئيس ملتقى عكار المقاوم سفيان طالب وفاعليات. 
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والقيت كلمات طالبت القضاء بـ"التحرك الجاد للبت في هذه القضية ومحاسبة الفاعلين والمحرضين والمشاركين بهذه المجزرة البشعة"، واعتبرت ان "هذه الجريمة لم تأت من الفراغ، بل جاءت كمقدمة في سياق المؤامرات الصهيو اميركية والحرب الكونية على محور المقاومة"، لافتة الى ان "ما شهدناه في العراق وسوريا واليمن ونشاهده اليوم من عدوان ظالم على غزة هو خير دليل".
 
واكدت الكلمات "المضي في هذا الملف حتى النهاية وتحقيق العدالة وانصاف اسر الشهداء"، وحيّت "حركات المقاومة في لبنان وغزة واليمن والعراق وسوريا، داعية شعوب المنطقة الى "دعم خيار المقاومة لانه السبيل الوحيد والانجع في استعادة المقدسات والحقوق العربية المغتصبة". 
وفي الختام تم وضع اكاليل على النصب التذكاري في باحة المنفذية وعلى النصب التذكاري لشهداء المجزرة في بلدة الحصنية.
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