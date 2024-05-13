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لبنان

قرار لوزير الزراعة باخضاع استيراد البطيخ الى إذن مسبق

Lebanon 24
13-05-2024 | 04:37
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اصدر وزير الزراعة عباس الحاج حسن قرارا يحمل الرقم 186/1/2024 يقضي باخضاع استيراد البطيخ من كافة دول العالم الى اذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

يقدم طلب اذن الاستيراد المسبق في قلم مصلحة الديوان ويحال على مديرية الثروة الزراعية لاجراء المقتضى. يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
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