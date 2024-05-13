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لبنان

المكاري يوقع اتفاقية تعاون علمي واعلامي مع جامعة الحكمة غدا

Lebanon 24
13-05-2024 | 04:40
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يوقع  وزير الاعلام زياد المكاري  مع جامعة الحكمة، ممثلة برئيسها البروفسور جورج نعمه، اتفاقية تعاون تتعلق بتوطيد علاقة التعاون العلمي والاعلامي بينهما من خلال  "تبادل المعلومات وتطوير القدرات والمهاارت العلمية والمعرفية في المجال الاعلامي، وسعيا إلى تعزيز التعاون بين الإدارات والمؤسسات العامة الوطنية ومؤسسات التعليم العالي وتحقيق التنمية الشاملة لما فيه من خير عام للمجتمع اللبناني"، وذلك عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الثلثاء في جامعة الحكمة.
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